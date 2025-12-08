Incentivo decreto Coesione: come presentare la domanda

L’Inps fornisce le istruzioni sul contributo economico di 500 euro mensili a favore delle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, da persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età.

Per l’accesso al beneficio, introdotto dal decreto Coesione, è necessario presentare domanda, pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale o, nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività sia antecedente al 28 novembre, data di pubblicazione della circolare, entro 30 giorni da quest’ultima data. I potenziali beneficiari della misura possono presentare la domanda attraverso il servizio online, disponibile tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” (selezionando “Incentivo decreto Coesione”). In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i patronati o il Contact Center Multicanale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com