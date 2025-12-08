Ospedali di Comunità, da gennaio 70 posti letto tra Cairo e Albenga. Quest’anno 108 accessi in quello della Valbormida

Provincia di Savona. L’ospedale di Comunità viene definito, all’interno del DM 77, come una struttura sanitaria di ricovero che fa parte integrante della rete di assistenza territoriale, fungendo da ponte tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, per pazienti che necessitano di cure intermedie a bassa intensità clinica, stabilizzazione, recupero funzionale e autonomia, spesso per un breve periodo (es. 15-30 giorni).
Tra le finalità quelle di evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di clinica, di recupero funzionale e dell’autonomia.