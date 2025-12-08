Pesce avariato: controlli della Guardia Costiera; chiuso negozio etnico

La Guardia Costiera di Genova, ha eseguito una serie di controlli della filiera commerciale ittica presso pescherie e ristoranti di Genova e provincia. In particolare, presso 2 pubblici esercizi etnici cittadini sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie.

In uno, alcuni prodotti ittici usati per le preparazioni erano in cattivo stato di conservazione – il titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica ai sensi della Legge 283/62 e 20 kg circa di prodotto sottoposti a sequestro.

