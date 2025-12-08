Pierpaolo Pasolini e l’incanto de “Il fiore delle Mille e una notte”: un viaggio nel suo cinema più luminoso

La proiezione del film Il fiore delle Mille e una notte (1974), penultima opera cinematografica di Pier Paolo Pasolini, chiuderà domenica 14 dicembre il breve ciclo di incontri dedicati al grande regista. Un’occasione preziosa per riscoprire uno dei suoi lavori più sorprendenti, in cui alcune novelle dell’antica raccolta araba vengono rilette con uno sguardo cinematografico ancora oggi capace di incantare. In questo affresco sensuale e visionario, Pasolini dipinge un universo sospeso tra sogno e realtà, dove uomini, animali e presenze demoniache convivono in un equilibrio di mistero e grazia. Le ambientazioni luminose, i costumi dal fascino arcaico e il raffinato intreccio di storie costruiscono un mondo magico, governato dalla spontaneità dei corpi e da una vitalità che attraversa ogni scena. I volti non professionisti, scelti per la loro autenticità disarmante, restituiscono un’umanità libera, giocosa, innocente persino nella ferocia dei suoi istinti. Un film che, a cinquant’anni dalla sua uscita, continua a parlare con la forza di una poesia senza tempo. La serata avrà inizio alle 20 con un’apericena preparata dagli amici del “Vintage Cafè” della Spezia, in via Lunigiana 127. A seguire, la proiezione sarà introdotta e commentata da Paola Settimini e Giordano Giannini, che guideranno il pubblico alla scoperta delle chiavi interpretative dell’opera. È gradita la prenotazione al numero 377 0491388.

