Prima sconfitta casalinga per il Modena rimontato dal Catanzaro. Sabato prossimo canarini di scena al “Picco”

Cade il Modena al “Braglia” per la prima volta in stagione. La squadra di Sottil cede il passo al Catanzaro dopo aver chiuso avanti di una rete il primo tempo con gol di Pedro Mendes dopo due mesi d’astinenza su assist di Massolin. I calabresi però non si danno per vinti e rimontano la partita portandosi a casa tre punti preziosi. Subito dopo l’ora di gioco è Antonini, su angolo, a trovare la deviazione decisiva mentre nel finale di partita è Pittarello a trasformare il rigore che vale il successo degli uomini di Alberto Aquilani che salgono a quota 22 punti. Il Modena, che rimane a 26, sarà ospite dello Spezia sabato prossimo al “Picco”.

