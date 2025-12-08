Promozione, Savona: si è dimesso Emanuele Cola

Mister Emanuele Cola si è dimesso dal Savona. Un colpo di scena arrivato il giorno dopo del pareggio per 2-2 contro il Finale. Ieri il tecnico ha assistito alla partita in tribuna per squalifica. E dopo un’altra prestazione infelice oggi è arrivata la decisione che, da quello che risulta, la società avrebbe accettato. Manca solo l’ufficialità.

Attualmente il rendimento dei biancoblù è troppo altalenante. La vetta dista otto punti ma è proprio la continuità a star mancando in questa metà di stagione: mai ottenute in questo campionato delle vittorie in maniera consecutiva.

