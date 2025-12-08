Savona, rientro agrodolce per Silvestri: “Bisogna tirar fuori qualcosa in più, dobbiamo lottare fino alla fine”

È tornato Marco Silvestri. Una mezz’oretta nel pari 2-2 contro il Finale per rientrare in campo dopo un lungo infortunio. Il Savona perde altri due punti, ma ritrova un pezzo pregiato della propria rosa. L’ex Cairese e Celle Varazze si è fatto notare in particolare con una situazione pericolosa poco dopo il suo ingresso in campo. Il suo recupero sembra procedere per il verso giusto. Silvestri ha commentato la gara nel post partita.

Dichiara il centrocampista: “Volevamo vincere per dare continuità. A livello personale sono contento perché sto bene, ma chiaramente ci vuole ancora qualcosa per raggiungere la condizione ideale. C’è rammarico per il risultato. Bisogna rimboccarsi le maniche per trovare le vittorie con continuità”.

