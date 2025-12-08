Sciopero per il rinnovo del contratto nazionale dell’igiene ambientale: il 10 dicembre si ferma anche Sea-s

Savona. Dopo lo sciopero dello scorso 17 ottobre, le lavoratrici e i lavoratori del settore dei servizi ambientali torneranno a protestare martedì 10 dicembre.

“Sea-s, in base alla legge 146/90 “Norme sull’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, avvisa che nella giornata di mercoledì 10 dicembre 2025 è stato proclamato sciopero nazionale igiene ambientale dalle sigle FP Cgil e UILtrasporti e Fit-Cisl, Fiadel in tutti i settori pubblici e privati”, si legge in una nota dell’azienda.

