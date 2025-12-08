Vandalismi alla sede del Pd chiavarese, Alleanza Verdi e Sinistra: “Condanniamo atti che richiamano ideologie autoritarie”. Soldarietà dai moderati liguri: “Confidiamo nelle indagini delle forze dell’ordine”

Il gruppo regionale di Alleanza Verdi e Sinistra esprime la propria vicinanza e piena solidarietà al Partito Democratico di Chiavari per il grave episodio avvenuto nella notte, che ha colpito la sua sede con danneggiamenti e intimidazioni squadriste di stampo fascista. “Condanniamo con fermezza qualunque gesto volto a colpire spazi di partecipazione democratica e a diffondere messaggi che richiamano ideologie autoritarie che il nostro Paese ha superato con fatica. La tutela dei luoghi del confronto politico è fondamentale per la salute della nostra democrazia e non può essere messa in discussione da comportamenti violenti o provocatori”. Sugli atti vandalici sono intervenuti anche Giovanni Boitano, capogruppo di Orgoglio Liguria con Marco Frascatore e Walter Sorriento e Matteo Campora, capogruppo di Vince Liguria – Noi Moderati con Alessandro Bozzano e Federico Bogliolo: “Piena solidarietà al Pd di Chiavari: la politica non deve vivere di violenza, ma nella partecipazione, nel dialogo e nel rispetto. Difendere questi valori è un dovere comune, soprattutto quando qualcuno tenta di minarli con atti vigliacchi. Chi usa la forza per intimidire si pone fuori dal confronto democratico. Atti vandalici, come quelli subiti dalla sede del Pd di Chiavari, non appartengono alla democrazia e confidiamo nelle indagini delle forze dell’ordine per far piena luce sull’accaduto e individuare rapidamente i responsabili”.

