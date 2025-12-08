Regali dell’ultimo minuto e qualche occasione pre-natalizia. Questo potranno trovare gli spezzini il 14, il 21 dicembre e anche mercoledì 24 dicembre in Viale Garibaldi dove si terranno i mercati natalizi, autorizzati dal Comune della Spezia. In particolare, saranno presenti all’incirca una settantina di banchi che si posizioneranno nella tradizionale sede del mercato del venerdì. Queste due date sono straordinarie e si vanno ad aggiungere agli appuntamenti settimanali del martedì di Via Prosperi e del venerdì in Viale Garibaldi.

L’articolo Viale Garibaldi pronta ad accogliere i mercatini natalizi. Appuntamento anche alla vigilia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com