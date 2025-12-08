Vittoria di rigore per la Sampdoria che scavalca nuovamente lo Spezia

Spezia nuovamente al penultimo posto in classifica a poche ore dalla sfida contro la Virtus Entella. La Sampdoria ha infatti vinto in rimonta Samp 3-2 contro la Carrarese e conquistato tre punti pesanti per la classifica.

Al 2′ la difesa ligure è poco reattiva sul lancio lungo di Schiavi: Finotto appoggia per l’ex Abiuso che batte Ghidotti con un potente sinistro. La Samp reagisce al 18′: sul calcio d’angolo Coda di testa anticipa tutti e batte Bleve sul primo palo. Nuovo ribaltone al 26′ col colpo di ravvicinato ancora di Abiuso che batte Ghidotti. E al 36′ magia di Henderson: bordata che finisce all’incrocio dei pali (2-2). Nella ripresa Pafundi calcia a colpo sicuro, ma Schiavi respinge col corpo. E poi il vantaggio Samp: fallo di Bozhanaj su Depaoli, dal dischetto Coda non sbaglia.

