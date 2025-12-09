A Savona e Finalmarina il passaggio della “Luce della Pace” da Betlemme

Savona/Finale Ligure. Sabato 13 dicembre il treno IC518 porterà anche nella diocesi di Savona-Noli la “Luce della Pace”, la lampada contenente la fiamma che da secoli arde perennemente nella grotta della Basilica della Natività di Betlemme, alimentata dall’olio donato a turno dalle nazioni cristiane. Il convoglio con il simbolo di pace e fratellanza fra i popoli fermerà alle ore 22:05 nella stazione ferroviaria di Savona e alle 22:17 in quella di Finale Ligure Marina.

La tradizione nasce dall’iniziativa natalizia di beneficenza “Lichts in dunkel” (“Luce nel buio”) della RadioTelevisione ORF – Landestudio Oberoesterreich di Linz. Per l’occasione sono raccolte offerte spontanee con cui si vuole aiutare bambini invalidi, emarginati sociali e stranieri bisognosi, come i profughi. La ORF ha dato vita per la prima volta a questa “Operazione Luce della Pace da Betlemme” nel 1986.

