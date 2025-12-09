Accensione straordinaria del presepe di Manarola: sarà trasmesso in diretta tv dal tg3 Liguria

Accensione straordinaria, domani mattina a Manarola, per il presepe di Mario Andreoli. Lo spettacolo luminoso che ogni anno anima la collina finirà in diretta tv: l’evento sarà trasmesso durante l’edizione delle 7.15 del Tg3 Liguria. L’appuntamento offrirà l’occasione di mostrare a un pubblico più ampio uno dei simboli più riconoscibili delle Cinque Terre, frutto del lavoro e della creatività di Andreoli, che continua a richiamare visitatori e curiosi anche fuori dal periodo natalizio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com