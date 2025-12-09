Addio a Giuliano Lombardo noto ristoratore spezzino a Barcellona

Se n’è andato all’età di 75 anni Giuliano Lombardo, otto mesi dopo il fratello Franco assieme a lui storico ristoratore italiano in Spagna. Originario di Biassa, borgo che ha portato nel cuore sino all’ultimo, fondò a Barcellona nel 1980 il ristorante “Tramonti ‘80” nel cui nome appare chiaro il richiamo alle sue radici e agli adorati luoghi dell’infanzia.

Instancabile lavoratore è stato sino all’ultimo “motore propulsivo” della sua attività di ristorazione che, proprio a causa dell’insostituibile e repentina perdita, dovrà chiudere definitivamente l’attività con la fine dell’anno. Giuliano lascia la moglie Ana, la sorella Anna, i figli Patrizia e Vittorio e la nipote Claudia.

