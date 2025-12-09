Annunci di lavoro alla Spezia e provincia: le offerte e i profili richiesti questa settimana

Sono 117 i posti di lavoro disponibili pubblicati dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana questa settimana. Le ricerche riguardano tutti i settori economici dell’intera provincia, con particolari opportunità nei settori edile, commercio, nautico e navale, logistica e trasporti. Tra le proposte anche opportunità per fisioterapisti, pizzaioli diurni, addetti alla organizzazione di eventi.

Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato.

