Autolettura sbagliata poi corretta ma il venditore non ci sente: la disavventura di uno spezzino finisce con la rettifica forzata delle bollette

Un’errata autolettura del gas si è trasformata in una disavventura kafkiana per un 40enne spezzino, che dopo aver comunicato al suo fornitore i numeri del contatore di casa si è accorto di aver sbagliato a registrare le cifre. La prima autolettura parlava infatti di 991 metri cubi consumati, mentre quella corretta – inviata subito dopo aver capito di aver sbagliato – indicava un consumo reale di soli 662. Un errore evidente ma facilmente correggibile, almeno in teoria. Da quel momento, invece, per l’uomo è iniziato un estenuante confronto con il proprio operatore locale, che non solo non ha accolto la rettifica ma ha continuato a emettere bollette basate su stime di consumo, ignorando sia la seconda comunicazione sia le foto del contatore inviate a supporto delle sue richieste. Nel frattempo il contatore, alla data del reclamo formale, riportava un dato appena superiore alla cifra della prima lettura sbagliata ma pur sempre molto lontano dai 991 metri cubi che erano stati indicati per errore: un particolare che avrebbe dovuto convincere il venditore a riconsiderare le proprie valutazioni.

Non riuscendo a parlare con un operatore e non ottenendo risposte adeguate ai suoi reclami, il cittadino ha deciso di rivolgersi al Movimento Difesa del Cittadino della Spezia, che ha preso in mano la pratica e si è messo in contatto sia con il venditore sia con il distributore nazionale. La replica del fornitore è arrivata dopo un mese, rigettando il reclamo sulla base della presunta “coerenza” delle stime effettuate. A quel diniego il venditore ha allegato anche un documento in cui il distributore si sarebbe impegnato alla sostituzione del contatore, ma il foglio era privo di firma, di spiegazioni e soprattutto non è stato riconosciuto dal distributore, che ha smentito completamente l’iniziativa. È stato proprio quest’ultimo, dopo le verifiche del caso, a confermare che le stime non erano compatibili con i consumi effettivi e che il documento allegato dal venditore non aveva alcuna validità. Per questo ha ordinato la rettifica delle bollette precedenti e della fattura di conguaglio da 600 euro. La vicenda si è così conclusa ribaltando la posizione iniziale del venditore e riconoscendo le ragioni del cittadino, che senza l’intervento dell’associazione rischiava di pagare consumi mai effettuati. Un caso che solleva interrogativi sulla gestione dei reclami e sulla trasparenza degli operatori, mostrando quanto possa essere complicato ottenere una semplice verifica quando i numeri non tornano.

