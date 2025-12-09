Camogli: al Cenobio “Il Polpo Rosa” per valorizzare sport e territorio

Un polpo rosa per accompagnare lo spettatore in un viaggio attraverso gli sport, con l’intento di promuovere non solo il territorio camogliese che offre mare con l’Area Marina Protetta e monte con il Parco, ma anche lo spirito sportivo non solo come agonismo, ma come concetto di squadra, di aggregazione, di inclusione, di superamento delle difficoltà, di fairplay.

Tutto ciò è “Il Polpo Rosa. Perle di Sport a Camogli”, progetto voluto da Claudio Pompei, consigliere comunale con delega a Sport e Politiche giovanili, col sostegno dell’amministrazione comunale e realizzato attraverso un docufilm di 42 minuti, da Cristina di Sciorno, che ne ha curato regia e musica.

