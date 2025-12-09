COMMENTA
CONDIVIDI

Camogli: al Cenobio “Il Polpo Rosa” per valorizzare sport e territorio

Camogli: al Cenobio “Il Polpo Rosa” per valorizzare sport e territorio

Generico dicembre 2025

Un polpo rosa per accompagnare lo spettatore in un viaggio attraverso gli sport, con l’intento di promuovere non solo il territorio camogliese che offre mare con l’Area Marina Protetta e monte con il Parco, ma anche lo spirito sportivo non solo come agonismo, ma come concetto di squadra, di aggregazione, di inclusione, di superamento delle difficoltà, di fairplay.

Tutto ciò è “Il Polpo Rosa. Perle di Sport a Camogli”, progetto voluto da Claudio Pompei, consigliere comunale con delega a Sport e Politiche giovanili, col sostegno dell’amministrazione comunale e realizzato attraverso un docufilm di 42 minuti, da Cristina di Sciorno, che ne ha curato regia e musica.

» leggi tutto su www.levantenews.it