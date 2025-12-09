Chiavari: folla alla Cattedrale per i funerali di Sandro Giacobbe

Si sono svolti oggi, martedì 9 dicembre, i funerali di Sandro Giacobbe presso la Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari. Centinaia di persone hanno preso parte al cordoglio per l’amato cantautore: oltre ai parenti e gli amici stretti, sono accorsi per dargli l’ultimo saluto concittadini, fan e colleghi. Tra i presenti anche volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione come Paolo Brosio, Paolo Vallesi, Paolo Mengoli, l’ex calciatore Claudio Onofri e il rapper genovese Moreno, a testimonianza del forte affetto e del legame personale e professionale con l’artista.

Oltre alla sua attività musicale, che lo ha reso celebre con brani come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, Sandro Giacobbe è stato, infatti, una figura molto attiva nel mondo del sociale, soprattutto con il suo ruolo come allenatore della Nazionale Cantanti, realtà con cui ha contribuito a numerose iniziative benefiche.

