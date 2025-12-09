COMMENTA
Chiavari: Giuseppe Delmonte e “Il sogno di Olga” all’hotel Monterosa

Generico dicembre 2025

Da Carmen Falcone, coordinamento Teatri di Levante

Mercoledì 10 dicembre alle ore 19 presso l’hotel Monterosa di Chiavari, in occasione della rituale festa di Natale della palestra Zenfit e del compleanno della titolare, siamo onorati di comunicare che, per scelta dell’organizzatrice stessa, Linda Pesci, la serata diventa l’occasione per un regalo davvero importante : la realizzazione de “Il sogno di Olga” .
“Il sogno di Olga” nasce dalla volontà di Giuseppe Delmonte, presidente di Associazione Olga e orfano di femminicidio, e consiste nel donare una borsa di studio a sostegno del percorso universitario di un orfano speciale meritevole ( il cui merito è scelto da un comitato scientifico che vede all’interno lo stesso Giuseppe Delmonte).

