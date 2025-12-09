Esordiscono gli “street tutor” della movida, sette multe ad altrettanti giovani che urinavano sui muri

Ci sono anche sette giovani multati per essere stati sorpresi a urinare contro saracinesche e facciate di edifici nei pressi di Piazza Battisti tra gli interventi svolti dalla Polizia Locale nel fine settimana spezzino. Le temperature miti hanno favorito il desiderio di una serata per le strade del centro storico per molti ragazzi e ragazze, sotto l’occhio vigile degli agenti del comando di Viale Amendola.

Venerdì sera sono intervenuti presso un pubblico esercizio di Corso Cavour da cui proveniva musica ad alto volume: in corso accertamenti dopo l’ispezione. Il sabato invece si sono registrati pochi interventi, soprattutto per intralci nella sosta, mentre nel frattempo è stato svolto un servizio appiedato nel centro cittadino unitamente agli steward, alla loro prima uscita operativa al fianco della Polizia Locale. “Una collaborazione che ha fornito un riscontro positivo in termini di monitoraggio, presenza e capacità di osservazione sul territorio”, fa sapere la Polizia Locale. Controlli sulla circolazione dei monopattini, con due sanzioni elevate e un monopattino sottoposto a sequestro in quanto risultato essere stato elaborato con una potenza quadrupla al limite imposto per legge.

