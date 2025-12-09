Gestione della Sabbadini, Pd: “Per trasparenza e correttezza amministrativa indispensabile passaggio in consiglio comunale”

“Nuova gara per la concessione della RSA “Sabbadini”: perché la discussione sulle linee di indirizzo non è stata portata in consiglio comunale?”. Il gruppo consiliare sarzanese del Partito Democratico chiede un chiarimento. L’Amministrazione Comunale ha da poco avviato l’iter per una nuova gara, che porterà al riaffidamento in concessione della gestione globale della RSA “Sabbadini”. Il via libera alla procedura è arrivato qualche settimana fa con la determina n. 768 del 6 novembre 2025 firmata dal dirigente dell’Area 1, dott. Federico Pierucci. La gara è attualmente in corso ed è gestita dalla Provincia della Spezia come Stazione Unica Appaltante. Scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 29 dicembre alle ore 23:59, importo posto a base di gara pari a euro 9.843.856,92, per un valore complessivo della concessione che supera gli 11 milioni. Il bando europeo è corredato da numerosi allegati, sia di natura amministrativa sia di natura tecnica, come un dettagliato capitolato speciale, uno schema di contratto, un quadro economico e una matrice dei rischi, oltre che da un progetto di affidamento del servizio. “Apparentemente, senza che alcun atto di indirizzo politico sia intervenuto, a livello di Giunta o di Consiglio Comunale, a delineare i confini della discrezionalità tecnico-amministrativa. Le perplessità del Partito Democratico riguardano perciò il “calcio di inizio” del percorso: “Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267 del 2000, il Consiglio Comunale è l’organo competente all’adozione degli atti fondamentali di programmazione e di indirizzo, nonché degli atti relativi alla gestione e valorizzazione del patrimonio che presentano carattere di rilevanza strategica. Le concessioni dei servizi pubblici vengono esplicitamente indicate alla lettera E del comma 2 del suddetto art. 42 tra le competenze specifiche del Consiglio Comunale. La concessione in oggetto incide sulla organizzazione di un servizio pubblico essenziale quale l’assistenza socio-sanitaria per anziani, comporta l’utilizzo e la gestione di un bene patrimoniale di interesse pubblico, presenta un elevato valore economico, pari a circa 9 milioni di euro e determina impegni pluriennali di carattere economico, gestionale e patrimoniale. Tali elementi ne fanno un intervento strategico, per il quale risulta necessaria l’approvazione degli atti propedeutici e delle linee di indirizzo da parte del Consiglio Comunale. Le indicazioni e gli schemi tipo dell’ANAC in materia di concessioni e partenariati pubblico-privati lasciano intuire che l’Amministrazione avrebbe dovuto approvare preventivamente gli elementi essenziali dell’operazione, quali una relazione illustrativa che motivi la scelta della tipologia di affidamento, il piano economico-finanziario, la matrice dei rischi… cioè nell’insieme, gli indirizzi per la gara. Questi atti in particolare avrebbero dovuto essere approvati dall’organo competente alla programmazione e indirizzo, individuato appunto nel Consiglio Comunale, soprattutto quando si tratti di operazioni di valore elevato e con impatto sulla destinazione o gestione di un bene pubblico. La natura strategica dell’intervento e la necessità di garantire trasparenza e correttezza amministrativa rendono infatti indispensabile il passaggio consiliare. Il semplice e stringato inserimento della procedura all’interno del piano triennale degli acquisti di beni e servizi non può certamente sostituire sic et simpliciter un passaggio dedicato in Consiglio Comunale, pena la sostanziale e formale estromissione del Consiglio stesso da una scelta di così grande rilevanza e impatto sui cittadini, come quella sul futuro di una RSA. Non risulta peraltro da alcun atto, nemmeno una delibera della Giunta Comunale, l’adozione degli indirizzi dai quali derivare i successivi atti di gestione tecnico-amministrativa e legittimare le scelte fondamentali a essi sottese, come per esempio la tipologia dell’affidamento, la durata della concessione, il piano economico-finanziario… Perché escludere la politica da un argomento di sicura incidenza sul benessere e la qualità della vita in una comunità?”

