La Provincia: “Su riforma sanitaria nessun giudizio di merito, non abbiamo competenze”

“In relazione alle polemiche espresse dal gruppo di minoranza riguardo una mozione riguardante l’Asl e le tematiche della sanità regionale (“Riforma sanitaria esclusa dal prossimo consiglio provinciale. Centrosinistra: “Peracchini in imbarazzo, preferisce non confrontarsi”), l’amministrazione provinciale della Spezia ricorda che tra le competenze delle Province non vi sono tematiche relative alla sanità che sono, per norma di attribuzione, demandate ad altri organi”. Questa la risposta di Via Veneto ai rilievi dell’opposizione.

“La Provincia esercita le funzioni e le competenze assegnatele dalla normativa statale e regionale, nonché promuove e coordina ogni altra funzione, ma su competenze non spettanti per legge ad altri soggetti dell’ordinamento – continua la Provincia -. La tematica espressa nella mozione della minoranza, dove si chiede l’istituzione di un percorso specifico relativo ad un’espressione di voto, è già oggetto di un preciso e formale percorso affrontato dai Comuni liguri sia in sede di Comitato per le autonomie locale che presso Anci, ovvero gli organi deputati a dibatterne in modo formale ed esprimerne un parere. Il compito delle Province non può e non deve essere quello di sostituirsi ai percorsi di approfondimento e di valutazione che i Comuni, attraverso gli enti e le assemblee istituzionali specifiche, si sono dati nel quadro dell’autonomia che definisce i ruoli degli enti locali, in particolare di quelli di secondo livello come sono le Province”.

