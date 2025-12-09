Lavoro, Ferro: “Investire nella formazione professionale decisivo per lo sviluppo e l’occupazione”

Genova. “La formazione professionale è un motore di sviluppo, grazie a una strategia che combina competenze tecniche e trasversali e promuove innovazione. In Liguria chiediamo fermamente che investire in formazione significhi investire nello sviluppo e nell’occupazione”.

A dirlo in una nota stampa Simona Ferro, assessore Formazione Professionale di Regione Liguria, dopo l’intervento alla conferenza dedicata al Made in Italy organizzata oggi presso la Camera dei Deputati di Roma: “La programmazione del sistema regionale ha stanziato oltre 17 milioni di euro per percorsi di qualifica professionale, coinvolgendo nel precedente anno formativo 4.200 allievi. Stiamo promuovendo l’ITS Academy, uno strumento prezioso per i giovani, e nei primi nove mesi del 2025 abbiamo programmato interventi per oltre 42 milioni di euro tramite il Fondo Sociale Europeo, sostenendo l’inserimento lavorativo, apprendistati, competenze green e digitali e iniziative contro la dispersione scolastica”.

