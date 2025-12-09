Lite a bordo della linea 11 in via Sarzana, all’altezza del Termo, al confine tra La Spezia e Vezzano Ligure. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di oggi, quando tra due coppie – forse per uno sguardo di troppo – si è accesa la miccia che ha reso necessario l’arresto della corsa e l’intervento delle forze dell’ordine.

Tra i litiganti ci sarebbero stati anche degli strattoni e sul posto sono arrivati la Polizia di Stato e i Carabinieri in supporto. Sedati gli animi, nessuna delle persone coinvolte è voluta ricorrere alle cure ospedaliere.

L’episodio, però, ha avuto ripercussioni soprattutto sul traffico, rimasto bloccato fino alla fine dell’intervento. La polizia ascolterà anche l’autista del bus e le persone coinvolte nel litigio potranno valutare se sporgere querela di parte

L’articolo Lite sul bus al Termo blocca la circolazione: arrivano le forze dell’ordine a riportare la calma proviene da Città della Spezia.

