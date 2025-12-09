Meteo, tornano nuvole e pioggia sul centro della regione: in lieve calo le temperature

Genova. Aumento repentino della nuvolosità in nottata con cieli molto nuvolosi o coperti sui versanti marittimi del settore centrale entro l’alba. Possibili pioviggini a partire dalle ore centrali della giornata tra Genovese e Savonese Centro-Orientale. Ampie schiarite sui versanti padani centro-occidentali e sul comparto delle Alpi Liguri oltre che sulle vette Avetane, più diffuse in mattinata.
Correnti miti e umide affluiscono sul Nord-Ovest italiano, portando condizioni di stabilità oltrappennino e cieli nuvolosi con possibili pioviggini sui versanti marittimi Liguri.