Nasce la Fondazione Pro Monte Caprione: “Passo decisivo un progetto culturale continuativo”

È ufficialmente nata la Fondazione Pro Monte Caprione Ets, ente del terzo settore dedicato alla tutela, alla valorizzazione e alla ricerca multidisciplinare sul Monte Caprione, promontorio ‘spartiacque’ tra Golfo della Spezia e Fiume Magra. La Fondazione, costituita da quattordici soci fondatori, eredita l’esperienza e il patrimonio culturale dell’Aps Pro Monte Caprione, attiva dal 2021 al 2025 nei comuni di Lerici, Arcola e Ameglia, “e nasce dall’esigenza di dotare il territorio di un soggetto stabile, autorevole e capace di coordinare progetti di lungo periodo nel campo della cultura, della ricerca scientifica, dell’educazione ambientale e della tutela del paesaggio”, si legge in una nota di presentazione. “La Fondazione opera nei campi della cultura, della ricerca scientifica, dell’educazione ambientale, della tutela paesaggistica e della partecipazione comunitaria – si legge ancora -. Il Caprione viene concepito come un laboratorio multidisciplinare a cielo aperto, dove geologia, botanica, archeologia, storia, linguistica ed etnografia contribuiscono a raccontare un territorio tra i più significativi della Liguria orientale”.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente Attilio Bencaster, dal vice presidente, Joshua Enrico Pagano, e, in qualità di consiglieri, da Gino Cabano, Sergio Mancini e dall’assessore Aldo Sammartano. La Fondazione ha inoltre nominato presidente onorario l’ex presidente del Parco di Montemarcello, Magra e Vara, Pietro Tedeschi.

