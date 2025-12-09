Nicolò: “Una riforma coraggiosa per una sanità più semplice, moderna e vicina ai cittadini”

L’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, ha illustrato i fondamenti e le finalità della riforma in risposta agli interventi dei consiglieri di opposizione. “Oggi, dopo quasi venti anni – ha esordito – presentiamo una riforma che tocca un tema decisivo per tutti noi, la salute di tutti i cittadini liguri. Certamente è una riforma coraggiosa, una riforma ambiziosa, non facile, che nasce però da una domanda semplice, ma alla quale dobbiamo dare una risposta precisa, cioè come garantire una sanità pubblica e di qualità oggi e nei prossimi decenni a una Regione che sta invecchiando, che cambia e chiede più cure, più continuità e più prossimità”.

Secondo l’assessore, l’attuale assetto sanitario costruito su cinque aziende autonome “appare non più adeguato, è un sistema frammentato, disomogeneo, che presenta duplicazioni, quintuplicazioni amministrative con differenze territoriali importanti che rischiano, e in parte lo stanno già facendo, di tradursi da un lato in ingiustizia sociale e, dall’altro, non valorizzano quelle tante eccellenze che sono presenti in Liguria». Per Nicolò, la nuova “Azienda Tutela Salute Liguria” (ATS Liguria), dotata di “una regia chiara, moderna, coordinata”, nasce “non per accentrare potere, ma per semplificare, unificare, ridurre sprechi e garantire qualità”. Una riforma che, secondo l’assessore, consentirà di “liberare energie per i servizi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com