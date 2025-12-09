Ponte Morandi, la difesa degli imputati: “I dirigenti del primo tronco vanno assolti, non avevano una posizione di garanzia”

Liguria. “Un’assoluzione adesso, senza riserve e senza remore perché gli ex dirigenti del primo tronco non hanno mai assunto una posizione di garanzia finalizzata a evitare il crollo di un’opera d’arte”. E’ quanto hanno detto, in sintesi, gli avvocati Guido Colella, Serena Costa, Paolo Siniscalchi ed Enrico Scopesi nelle loro arringhe per gli imputati Rino Maselli, Michele Renzi e Federico Zanzarsi imputati nel processo per il crollo del ponte Morandi.

Oggi sono ricominciate le udienze con la parola alle prime difese. I pm Walter Cotugno e Marco Airoldi, oltre un mese fa, avevano chiesto quasi 400 anni di carcere per i 57 imputati.

