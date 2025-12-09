Portofino: trasloco municipio e soprelevazione autosilo con asilo e centro anziani

Il municipio di Portofino, situato al quinto piano dell’autosilo, traslocherà nell’edificio (foto) dove era ubicato fino agli inizi degli anni Novanta e che successivamente aveva continuato ad ospitare l’asilo. Il progetto è pronto e il Consiglio comunale, nella prossima seduta fissata per martedì 30 dicembre, farà un ulteriore passo avanti verso la concretizzazione del trasferimento che si prevede avvenga nel 2026.

