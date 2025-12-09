Regione, l’assessore Marco Scajola a Parigi per il quarto anniversario del Quirinale

Parigi. “Servono più collaborazione e sinergia non solo sulle grandi tematiche, ma anche sui problemi quotidiani che interessano lavoratori e turisti. Siamo, infatti, ancora in attesa della ratifica da parte francese della convenzione per la gestione della ferrovia Ventimiglia-Breil-Cuneo senza la quale è impossibile pensare a un miglioramento e a uno sviluppo di una tratta dall’indiscutibile potenziale per tutti i territori coinvolti. Allo stesso modo non possiamo permetterci che un cambio orario di un treno francese metta in difficoltà centinaia di lavoratori italiani, come rischia di succedere a partire dal 15 dicembre con l’anticipo alle 7.42 del treno del mattino”.

Si esprime così l’assessore regionale ai Trasporti e ai Rapporti con i lavoratori frontalieri Marco Scajola che oggi, in rappresentanza della Regione Liguria, ha partecipato a un importante incontro, in occasione del quarto anniversario del Trattato del Quirinale, all’Assemblée nationale di Parigi.

Durante l’evento, organizzato dal groupe d’amitié France – Italie, sono stati affrontati numerosi temi di rilevanza strategica per le relazioni bilaterali tra Italia e Francia, con un focus particolare sui trasporti internazionali e sui collegamenti transfrontalieri, che negli ultimi mesi hanno registrato importanti progressi grazie anche alla sempre maggiore collaborazione locale tra Regione Liguria e Région Sud.

