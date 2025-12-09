Rete inviolata e calci d’angolo, lo Spezia si riscopre vincente con le armi dell’anno scorso

Due vittorie di fila in casa Spezia mancavano da dieci mesi. Bisogna tornare indietro di molto per rivivere due successi consecutivi delle aquile, che tra gennaio e febbraio riuscirono a vincerne addirittura tre, contro Carrarese, Sassuolo e Cittadella, senza mai più ripetersi fino alla fine di quella stagione. Il calo del 2025 dello Spezia era arrivato anche per la mancanza di questa continuità, che la squadra di Donadoni spera di aver ora ritrovato, festeggiando due successi fondamentali contro Sampdoria ed Entella.

E per farlo lo Spezia si è aggrappato a quello che lo scorso anno lo aveva reso vincente: la solidità difensiva e le palle inattive. Due colpi di testa di Gabriele Artistico su due corner, uno di Beruatto e uno di Verde, hanno permesso allo Spezia di trovare i gol decisivi, mentre la difesa riusciva a mantenere inviolata la porta, che in precedenza in campionato era rimasta imbattuta solo in due occasioni (con Catanzaro e Avellino, ndr). Tra Samp ed Entella lo Spezia ha riscoperto la sua forza, che arriva anche dalla cura di questi dettagli.

