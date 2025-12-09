Sanità, qualità delle cure confermata in Liguria: eccellenze in area cardiovascolare, chirurgia oncologica, sistema nervoso, gravidanza e parto

​Liguria. Numeri positivi in termini di appropriatezza, qualità delle cure e riduzione degli esiti avversi emergono per la sanità ligure dal Programma Nazionale Esiti (PNE) 2025, con risultati particolarmente significativi in alcune aree ad alta complessità clinica come l’area cardiovascolare, la chirurgia oncologica, il sistema nervoso e l’ambito materno-infantile (gravidanza e parto). È quanto emerge dal Programma Nazionale Esiti (PNE) 2025, il principale strumento nazionale di valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria che si basa sull’analisi comparata degli esiti, dei volumi e dei processi assistenziali delle strutture ospedaliere italiane.

Tre sono gli elementi chiave del Programma Nazionale Esiti: la misurazione degli esiti reali delle cure (mortalità, complicanze, appropriatezza e tempi di trattamento); la valutazione dei volumi e dell’organizzazione dei servizi, per garantire sicurezza e concentrazione delle casistiche più complesse; il supporto alla governance del sistema sanitario a livello nazionale, regionale e aziendale.

» leggi tutto su www.ivg.it