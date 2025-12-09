‘Santa’: applaudito concerto degli auguri della Filarmonica Colombo

di Franco Borlenghi “Santa Magazine”, testo e foto

L’Auditorium Santa Margherita, ex cinema Lux, ha ospitato, ieri pomeriggio, l’attesissimo e tradizionale Concerto degli Auguri, offerto alla cittadinanza dalla Filarmonica Cristoforo Colombo.

A dare il benvenuto al pubblico che ha affollato la sala, il “padrone di casa”, don Luca Sardella, parroco della basilica cui fa capo l’auditorium. Proprio alla basilica, sono infatti state destinate le offerte del pubblico, raccolte all’ingresso dai volontari della Filarmonica.

Il concerto, sempre guidato dal grande Maestro Alessandro Cardinali, si è sviluppato sull’esecuzione di brani che hanno spaziato da Verdi, a Mozart, fino a giungere a “pezzi” Swing, coprendo secoli di bellissima musica, magistralmente eseguita.

