Savona, la rivoluzione in attacco: Zunino verso la rescissione

Di oggi la notizia dell’arrivo di mister Sarpero in panchina. Ma le novità in casa Savona non si fermeranno qui. Sembra giunta al capolinea la storia dell’attaccante Elia Zunino con il Vecchio Delfino. Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe arrivare la rescissione del contratto.

Zunino ha deluso a livello di numeri, soltanto tre goal in questo campionato. Una rete che manca dalla quarta giornata di campionato. Ne erano arrivate subito tre, tra cui la splendida rovesciata contro la Baia Alassio, ma poi complice anche un problema fisico la punta è rimasta all’asciutto. L’attaccante è stato anche beccato da alcuni sostenitori nella partita giocata contro la Superba.

» leggi tutto su www.ivg.it