Scienza, Iit lancia “generative bionics”: 70 milioni per la produzione di robot intelligenti “made in Italy”

Genova. La prima start-up sulla robotica umanoide intelligente “made in Italy” nasce all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova con un round di investimenti pari a 70 milioni di euro, uno dei più rilevanti a livello europeo nel campo del deep tech. La nuova azienda dal nome Generative Bionics origina dalle ricerche sulla robotica umanoide dell’Istituto e si prepara ad essere punto di riferimento in Europa.

L’operazione è guidata dal Fondo Artificial Intelligence di CDP Venture Capital, con la partecipazione di AMD Ventures, Duferco, Eni Next, RoboIT e Tether. La società, guidata da Daniele Pucci, avrà sede a Genova e punta a portare sul mercato una nuova generazione di robot umanoidi intelligenti “made in Italy” progettati, con particolare attenzione al design e all’integrazione con le persone, per operare in contesti industriali e in settori come sanità e retail. Le applicazioni includono attività ripetitive, esposte ad alto rischio o ad alta intensità operativa.

