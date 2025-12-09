Sicurezza a Sarzana, Michelucci: “Serve un cambio di passo”

“Da più parti emergono dati preoccupanti sulla sicurezza e, anche a Sarzana nei cittadini, la percezione di insicurezza è molto alta. L’amministrazione che fa? È stata fatta qualche assunzione nei vigili urbani, ma non sono assunzioni, sono turnover. Non c’è un investimento reale, per cui anche mettere in piedi un terzo turno risulta complicato”. Così l’ex assessore e oggi fondatore di Grande Sarzana Juri Michelucci, che prosegue: “Sono state implementate le telecamere, ma questo non ha garantito maggiore sicurezza ai cittadini. Peccato la destra con i suoi esponenti locali non faccia più le ronde in zona stazione come nel 2017, si renderebbero conto che basta fare un giro all’imbrunire per vedere il degrado e il pericolo presente in diverse zone cittadine. La sicurezza non è un argomento verticale, ma orizzontale che passa attraverso diversi assessorati. Si occupa di sociale, di commercio di prossimità con negozi che non devono chiudere, di urbanistica, di manutenzione. L’amministrazione deve iniziare a fare una politica che sia più lungimirante. Una città più sicura è una città più illuminata e presidiata, perché, per le persone più fragili la percezione di insicurezza è molto più alta. Risorse, progetti di riqualificazione delle zone più degradate, programmi di presidio sociale delle zone meno tranquille, un’amministrazione deve mettere in campo un disegno culturale e sociale che permettano ai cittadini di riappropriarsi degli spazi adibiti alla comunità”.

“Purtroppo – aggiunge Michelucci – a Sarzana su questi temi serve un cambio di passo, oggi non c’è nulla di concreto, in città regna l’illuminazione soffusa a meno che non sia Natale, è visibile l’abbandono di tante zone, è palese l’insistenza di progetti culturali e sociali. Su quest’ultimo tema occorrerebbe attivare uno sportello unico per integrazione e accoglienza che dia ai cittadini accompagnamento nelle pratiche, mediazione linguistica rapporto con centro per l’impiego, punto di ascolto legale. Su questo instaurare una collaborazione con le associazioni e i sindacati evitando il proliferare di attività come quella in Via Muccini proprio in una delle zone più da monitorare. Sarzana è più insicura anche perché gli investimenti sul sociale o sono stati diminuiti oppure non sono gestiti al meglio. Il sociale riguarda anche la collettività e più coesione sociale c’è, più una comunità è forte e minore è la percezione dell’insicurezza”.

