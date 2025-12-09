Vigili del fuoco di Genova: Paolo Qualizza è il nuovo comandante provinciale

Genova. Passaggio di consegne questa mattina al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova. L’ingegnere Paolo Qualizza prende ufficialmente il posto dell’uscente Luigi Giudice, promosso nelle scorse settimane direttore regionale del Friuli Venezia Giulia, ruolo che ha ricoperto mantenendo nel frattempo la reggenza del comando genovese.

Nel congedarsi, Giudice ha voluto ringraziare il personale e le istituzioni con cui ha collaborato negli ultimi mesi. «Lascio Genova con dispiacere – ha dichiarato – perché, nonostante la mia permanenza sia stata breve, ho imparato ad apprezzare un territorio bellissimo e operativamente complesso. Ancora di più ho apprezzato la qualità delle donne e degli uomini del comando, che rappresentano un’eccellenza a livello nazionale».

