“A Riccò la Resistenza è un riferimento bipartisan”, il sindaco Figoli con studenti, religiosi e Anpi

Si è conclusa martedì mattina la commemorazione dell’eccidio di Falabiana, che ricorda l’episodio in cui i nazisti fucilarono nel 1944 i partigiani Giovanni Benabbi (22 anni), Gino Figoli (23 anni) e Antonio Cialona (23 anni), quest’ultimo finito a sangue freddo di fronte alla chiesa del paese. Il finale è stato un concerto seguito da una riflessione culturale a cura dell’istituto comprensivo Isa5 di Riccò del Golfo.

“Un momento che ha riportato sul piano della riflessione il concetto di pace tolleranza e di convivenza trai popoli, valorizzando le esperienze dei ragazzi e mettendole nella prospettiva dei tragici fatti del 1944. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza una ampia progettualità scolastica attuata dalla professoressa Gasparini e dal professor Torricelli”, dice il sindaco Loris Figoli.

