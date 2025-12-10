Al Museo del Risorgimento inaugurata la sala “immersiva” dedicata all’Inno di Mameli

Genova. È stata inaugurata il 10 dicembre nel Museo del Risorgimento di Genova la Sala dell’Inno, la nuova stanza immersiva dedicata all’Inno di Mameli.
Nell’ambito delle Giornate Mameliane, il Museo del Risorgimento di Genova compie un passo decisivo nel suo percorso di rinnovamento, attraverso un allestimento innovativo che celebra il legame profondo tra Genova “Città dell’Inno Nazionale” e il canto che è diventato simbolo dell’Unità d’Italia, nel luogo che conserva il manoscritto autografo dell’autore.