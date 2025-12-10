Ancora incidenti sulle strade di Albaro, due scooteristi in ospedale nel giro di poche ore

Genova. Ancora due incidenti stradali nel quartiere di Albaro, già teatro ieri sera di un gravissimo episodio ai danni di un pedone in piazza Leonardo Da Vinci.

Il primo incidente in via Oreste De Gaspari (direzione levante), all’altezza della Farmacia San Giorgio, ha riguardato un ragazzo di 25 anni. Un cane, nel tentativo di inseguire un gatto, è sfuggito al controllo del suo padrone 60enne, con cui si trovava a passeggio sul marciapiede, impegnando improvvisamente la carreggiata. Lo scooterista, nel tentativo di schivarlo, è rovinato a terra riportando sospetti traumi a gamba, spalla e gomito.

