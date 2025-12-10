Bollette dell’acqua di maggio e giugno, incontro alla sede Acam. Assoutenti: “Concordato un maggiore utilizzo della conciliazione”

Nei giorni scorso si è tenuto alla sede di Acam un incontro tra il gestore del settore idrico e rifiuti per l’Ato Orientale Ligure e le associazioni a tutela del consumo, tra le quali Assoutenti, Adoc, Adiconsum e Federconsumatori, “al fine di concertare soluzioni nella gestione delle problematiche in tema di bollettazioni dei mesi di maggio e giugno 2025 su consumi sovrastimati per mancanza di lettura dei contatori”, riferisce Assoutenti in una nota.

“Il gestore e le associazioni hanno concordato di utilizzare maggiormente lo strumento della conciliazione allo scopo di chiarire le singole posizioni che mostrano rilievi critici – si legge ancora nel comunicato dell’associazione -. Con spirito sinergico Acam e le associazioni a tutela del consumo si propongono di implementare la campagna di sensibilizzazione sulle autoletture e di verificare in modo puntuale i casi ove i contatori siano difficilmente accessibili anche per l’utenza. Il gestore ha fatto anche presente dei cospicui investimenti posti in atto e ulteriormente previsti per l’installazione di nuovi contatori teleletti. L’incontro è stato anche l’occasione per confrontarsi in tema di perdite occulte, in merito allo stato idrico-depurativo delle Cinque Terre ed infine sul coordinamento tra uffici del gestore e sportelli del consumatore”.

