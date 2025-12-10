Chiavari e i suoi segreti: “L’angolo del tè”, calore e tranquillità in un locale d’altri tempi

Tra il Caruggio e vicoletti, Chiavari è famosa per custodire scorci e piccoli segreti preziosi, lontani dal rumore. Ecco allora che nella stretta via Sant’Antonio, adiacente a piazza Mazzini e a metà strada tra due colossi cittadini come Tossini e la Cereria si nasconde una perla rara. L’Angolo del Tè e del cioccolato è un locale d’altri tempi. Una proposta accogliente, famigliare, ma soprattutto immersa nella tranquillità che solo una pausa tè può regalare. Una sala piccola ma che fa subito sentire a casa, con tè, fragranze e prodotti ad accompagnare nel percorso dall’entrata al tavolo.

Se ci si aspetta di trovare i soliti tè reperibili in qualunque bar ci si sbaglia di grosso, la proposta è ricchissima, per tutti i palati e per tutti i gusti. Dagli aromi più naturali a quelli più forti, passando per prodotti più o meno aromatizzati con un’ampia spiegazione su ognuno di essi per effettuare la scelta migliore. Una realtà che propone anche esperienze specifiche come la gamma di tè dedicati al periodo di Natale, che unisce il calore della bevanda ad un incontro tra amici tipico delle festività. Non solo tè, anche il cioccolato è protagonista, oltre agli immancabili biscotti e varie proposte di dolci. Una sosta molto differente rispetto al classico aperitivo, che cela dentro di sé magia e tranquillità per un’esperienza unica e caratteristica, soprattutto se unita allo spirito del Natale.

