Chiavari: incontro sulla Breast Unit per la prevenzione e cura del tumore alla mammella

Sabato 13 dicembre alle ore 10:00 presso la Società Economica di Chiavari, si terrà l’incontro gratuito e aperto al pubblico “Breast unit: un’eccellenza nel Tigullio”. Un importante evento che riguarda la salvaguardia della salute delle donne, in cui verrà approfondito il servizio della Asl 4 Liguria per la cura e la prevenzione del tumore alla mammella composto da un’equipe multidisciplinare che accompagna le pazienti lungo tutto il percorso diagnostico e terapeutico, garantendo competenza, professionalità e umanità.

Durante l’incontro interverranno i medici della Breast Unit che illustreranno il percorso diagnostico-terapeutico delle pazienti oncologiche e racconteranno il lavoro quotidiano, con la moderazione della giornalista Paola Pastorelli. L’iniziativa è organizzata e promossa dalle Associazioni Femminili di servizio nel Tigullio, dai club di service e dalla società scientifica Associazione Italiana Donne Medico, con il patrocinio dell’ASL 4 e dei comuni del territorio.

