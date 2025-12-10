Chiavari: sede Pd vandalizzata, mozione sull’ordine pubblico in piazza Fenice

Da Davide Cesaretti/Davide Grillo/Alberto Corticelli/Alessandro Calcagno, “Impegno Comune” e “Vola Chiavari”

Impegno Comune e Vola Chiavari esprimono piena solidarietà al circolo del Partito Democratico di Chiavari per l’atto subito nella notte tra domenica e lunedì, un episodio accompagnato, secondo diverse testimonianze e come si evince dai media, da slogan come “siamo noi i camerati” e “duce, duce!”. Non siamo davanti a una ragazzata: si tratta di gesti che richiamano simbologie e linguaggi neofascisti e che, come ha ben spiegato ANPI Tigullio nel suo comunicato “Il raid contro la sede PD non è un episodio isolato”, si inseriscono in un quadro ormai consolidato di segnali inquietanti sul nostro territorio.

