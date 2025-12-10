Chiavari. Sede Pd vandalizzata: “Non siamo fascisti, eravamo ubriachi”; lo dicono al Secolo

“Non siamo fascisti, eravamo ubriachi”. Lo hanno fatto sapere con una lettera scritta col pennarello e lanciata da un giovane con un cappuccio calato sulla testa nell’androne del palazzo dove a Chiavari ha la sede il Secolo. Foglio firmato “I ragazzi del misfatto”. Chi ha parlato di incursione fascista ha preso fischi per fiaschi? Innanzitutto gli inquirenti dovranno capire se i teppisti che hanno lanciato un cartello stradale contro la sede e rovesciato dei vasi con piante sono gli stessi che hanno recapitato il messaggio di scuse. O se ciò è una trovata di terzi. Se sono gli stessi, il loro messaggio non denota certo l’arroganza tipica degli squadristi. Resta il fatto che essere ubriachi non è certamente una giustificazione e la loro identità va comunque scoperta e capito perché l’obiettivo è stata la sede del Pd e non altri obiettivi. Il messaggio potrebbe costituire un’attenuante?

