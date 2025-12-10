COMMENTA
Costa Crociere avvia sperimentazione su uso camion elettrici per approvvigionamento delle navi

Genova. LC3 Trasporti, azienda umbra specializzata nel trasporto sostenibile a livello nazionale ed europeo, e Costa Crociere, hanno avviato nei porti di Genova e Savona una sperimentazione che prevede l’utilizzo di camion elettrici per le attività di approvvigionamento sotto nave.

Il test, condotto nell’ottobre 2025, ha impiegato veicoli pesanti elettrici (Bev) con capacità superiore a 40 tonnellate. Questa iniziativa rappresenta una naturale evoluzione di un percorso già consolidato, che negli anni scorsi ha visto l’introduzione di mezzi alimentati a Bio-Lng per ridurre le emissioni nelle attività logistiche. L’introduzione dei Bev consente ora di azzerare le emissioni per le tratte completamente elettrificabili.
I risultati raggiunti hanno portato alla decisione di continuare la collaborazione anche nel 2026, con l’intenzione di incrementare l’utilizzo di veicoli elettrici. L’obiettivo è integrare gradualmente le soluzioni a zero emissioni con quelle già in uso a Bio-Lng, impiegate sulle tratte medio-lunghe in Italia e in Europa, per massimizzare la riduzione dell’impatto ambientale nelle diverse aree operative.

