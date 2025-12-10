Disoccupati e abitanti dell’entroterra, un bando da 4 milioni per dare loro una nuova opportunità

Regione Liguria lancia RiGenerazioni, una nuova iniziativa di formazione finanziata con 4 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. La misura, inserita nella programmazione 2025 all’interno dei piani integrati per l’entroterra, punta a favorire l’inserimento lavorativo nei territori più periferici.

Il bando, aperto dal 15 gennaio al 17 marzo 2026, è rivolto a persone disoccupate o inattive, maggiorenni e residenti o domiciliate in Liguria. A candidare i progetti saranno partenariati composti da un massimo di cinque soggetti, che dovranno includere obbligatoriamente almeno un Comune ligure non costiero, un organismo formativo accreditato e un soggetto accreditato per i servizi al lavoro (eventualmente coincidente con l’organismo formativo, se in possesso di entrambi gli accreditamenti).

