Edilizia, il Genova arriva il “pass di cantiere” per verificare la sicurezza in tempo reale

Genova. È stato presentato ufficialmente il nuovo Pass di cantiere, l’innovativo strumento digitale previsto dal contratto collettivo di lavoro della Città Metropolitana di Genova stipulato da Ance Genova, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Questo dispositivo, sviluppato dalla Cassa Edile Genovese in collaborazione con Esseg – Ente di Formazione e Sicurezza in Edilizia e con le organizzazioni firmatarie, si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione dei cantieri e contribuirà a elevare i livelli di trasparenza, regolarità e sicurezza all’interno dei cantieri edili del territorio.

Il nuovo Pass di cantiere è un pass elettronico individuale, dotato di QR Code, destinato a ciascun lavoratore iscritto alla Cassa Edile Genovese, e rappresenta una novità assoluta per il comparto edile genovese e italiano. Attraverso una app dedicata, consentirà agli organi di vigilanza (Asl, Itl, Iam, Inail, Inps) di verificare in tempo reale, direttamente in cantiere, informazioni essenziali ai fini dell’accertamento della regolarità del rapporto di lavoro e del rispetto degli obblighi formativi in materia di sicurezza.

