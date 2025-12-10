Fotografia, lo spezzino Alessandro Biggi primo nella categoria “Epic Location” all’International Wedding Photographer of the Year

Affermazione di Alessandro Biggi all’International Wedding Photographer of the Year 2025 (IWPOTY 2025), prestigioso concorso fotografici dedicato alla fotografia di matrimonio. Il fotografo spezzino è infatti stato decretato vincitore nella categoria “Epic Location”, che intende valorizzare i lavori che fondono scenari iconici e forte intensità emotiva attraverso un linguaggio visivo contemporaneo e raffinato. A valere il successo al professionista spezzino, uno scatto ambientato a Porto Venere, con una sposa di spalle che guarda verso il mare dalla Chiesa di San Pietro, uno scatto che “racconta in un unico fotogramma la potenza del paesaggio ligure e la delicatezza di un momento di intimità nuziale”, osserva Biggi.

L’articolo Nuovo parcheggio pubblico in zona Fontevivo: la giunta affida la pratica ad Atc Mobilità e parcheggi proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com