Genoa Store in piazza Banchi: giovedì 11 l’inaugurazione, Sucu: “Il più bel negozio di un club italiano”

Genova. “Non abbiamo badato a spese, abbiamo pensato a un investimento senza badare al costo al metro quadro per fare il più bel negozio di un club italiano” dice il presidente Dan Sucu intevenuto all’anteprima stampa del nuovo Genoa Store in piazza Banchi all’interno di uno dei palazzi dei Rolli, Palazzo Serra, e in effetti colonne in marmo e soffitti stuccati lasciano a bocca aperta. Non sarà solo un negozio di merchandising: il Genoa Store nasce da una partnership al 50% tra Genoa e Velier, azienda genovese attiva nel campo dell’importazione e distribuzione di distillati e vini tra cui anche due orgogli genovesi: l’Amaro Camatti e il Gin Portofino. Velier, a partire da marzo, aprirà all’interno dello store un bar & bistrot inizialmente sino alle 21-21.30.

Giovedì 11 dicembre l’apertura ufficiale con tanti eventi, intanto grazie al Genoa club Grifoni in Banchi la piazza è stata allestita con striscioni e vessilli già oggi.

